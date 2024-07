Pelo segundo ano consecutivo, Viana do Castelo volta a receber a N’Arda Summer Fest.

Com os britânicos Third Party como cabeça de cartaz, o evento está marcado para 27 de julho, com a organização a prometer "uma noite inesquecível na deslumbrante Praia da Arda, com início às 23h00 e com final às 7h00 da manhã do dia seguinte", além de quatro horas de música no centro da aldeia de Afife com uma afterparty.

A programação inclui também o DJ espanhol Juanjo Garcia (diretamente de Madrid para uma estreia portuguesa), além de DJ Enter (artista urbano da Galiza), o talento emergente Martim Rola e os DJs locais Pedro Cruz e Offu.

Em comunicado , destaca-se que a o público terá "uma experiência ainda mais envolvente, com efeitos especiais e um espetáculo audiovisual aprimorado".

A organização também se compromete com "uma ênfase especial em práticas sustentáveis, incluindo a implementação de medidas para reduzir o impacto ambiental do evento e promover a preservação do meio ambiente".

A intenção passa ainda por "colmatar alguns dos problemas identificados na primeira edição", com um "importante investimento em infraestrutura com o objetivo de melhorar as condições a nível de serviços e também ao nível de condições de acesso a pessoas com mobilidade reduzida.

Ainda é possível aos interessados garantir as suas entradas com vantagens especiais na compra de bilhetes online.