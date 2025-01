2024 foi o ano em que Nelly Furtado voltou aos palcos e aos discos, com o lançamento de "7". Para arrancar o novo ano, a artista falou sobre a sua imagem, frisando que 2025 é o ano do amor próprio: "Tenham um 2025 com corpo neutro, mas acima de tudo, amem com cada centímetro do vosso coração".

"Este ano ganhei consciência da pressão estética do meu trabalho de uma forma totalmente nova, ao mesmo tempo que experimentei novos níveis de amor-próprio e confiança genuína vindos de dentro", começou por escrever a artista na sua conta no Instagram.

Na publicação, Nelly Furtado sublinha que teve de tomar "algumas medidas legais" contra "burlões online" que vendiam serviços com base na sua imagem."Nunca fiz cirurgias no rosto ou no corpo, nem aumentos de qualquer tipo. A única alteração que fiz foi colocar facetas nos dentes da fila de cima, e isso foi bastante recente", frisou.

"Às vezes, nas passadeiras vermelhas ou em sessões fotográficas, a minha maquilhadora usa fita adesiva para levantar o rosto, a pele e a maquilhagem. O meu estilista, por vezes, usa fita corporal para conseguir um certo efeito em diferentes silhuetas. A maquilhagem corporal também pode ser usada para criar um efeito de contorno e alcançar um determinado look", exemplificou a artista.

Nas fotografias partilhadas nas redes sociais, Nelly Furtado sublinha que não "está a a usar maquilhagem", nem filtros. "Tenho varizes, que me fazem lembrar a minha mãe e as minhas tias, e acho que é por isso que nunca quis livrar-me delas", rematou.