Nininho Vaz Maia vai estrear-se na MEO Arena em 2025. O concerto na maior sala do país está marcado para o dia 15 de março e os bilhetes já se encontram à venda na MEO Blueticket e nas lojas MEO.

"Com uma ascensão impressionante, em poucos anos de carreira, ao longo dos quais esgotou os Coliseus, o Campo Pequeno, a Super Bock Arena, e salas em Paris e Luxemburgo, o artista dá agora o passo para a maior arena do país", frisa o comunicado.

Nininho Vaz Maia acumula mais de 136 milhões de visualizações no YouTube, onde conta com 300 mil subscritores. No Instagram soma 710 mil seguidores e no Spotify tem uma média de cerca de 390 mil ouvintes mensais. Atualmente, o cantor é mentor do "The Voice Kids", da RTP1, e vai juntar-se a Sara Correia, Sónia Tavares e Fernando Daniel napróxima edição para adultos,.

Em 2021, o artista editou o álbum de estreia “Raízes” (Platina), do qual fazem parte os temas “E Agora”, “Gosto de Ti”, “Bailando” e “Pegate a mi”. Em novembro de 2023 lançou “Aparentemente”, o primeiro de dois volumes que compõem o seu novo registo de originais, estando o segundo volume previsto para breve.

Para o concerto na MEO Arena, Nininho Vaz Maia promete surpresas especiais e novas músicas.

