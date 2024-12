Nininho Vaz Maia vai estrear-se no MEO Arena, em Lisboa, em 2025. Depois de esgotar o primeiro concerto, marcado para 15 de março, o cantor anunciou uma data extra, no dia 16.

"Dizem que sou um cantor do povo, hoje não tenho dúvidas. Ainda não estou em mim... Obrigado por tudo! Obrigado, obrigado, obrigado", escreveu o músico na sua conta no Instagram.

Nininho Vaz Maia acumula mais de 136 milhões de visualizações no YouTube, onde conta com 300 mil subscritores. No Instagram soma 710 mil seguidores e no Spotify tem uma média de cerca de 390 mil ouvintes mensais. Atualmente, o cantor é mentor do "The Voice Portugal", da RTP1, ao lado de Sara Correia, Sónia Tavares e Fernando Daniel.

Em 2021, o artista editou o álbum de estreia “Raízes” (Platina), do qual fazem parte os temas “E Agora”, “Gosto de Ti”, “Bailando” e “Pegate a mi”. Em novembro de 2023 lançou “Aparentemente”, o primeiro de dois volumes que compõem o seu novo registo de originais, estando o segundo volume previsto para breve.

"Com uma ascensão impressionante, em poucos anos de carreira, ao longo dos quais esgotou os Coliseus, o Campo Pequeno, a Super Bock Arena, e salas em Paris e Luxemburgo, o artista dá agora o passo para a maior arena do país", frisa o comunicado.

Para os concertos no MEO Arena, Nininho Vaz Maia promete surpresas especiais e novas músicas.