Arctic Monkeys e Portugal é um caso de amor que perdura no tempo e a relação (mais ou menos próxima) mantém-se de boa saúde. Menos de um ano depois do celebrado concerto no MEO Kalorama, a banda regressou esta sexta-feira, dia 7 de julho, para um concerto no NOS Alive.

No Passeio Marítimo de Algés, a banda de Sheffield apresentou o seu mais recente álbum, "The Car" (2022). Aclamado pela crítica, o disco, que complementa a progressão artística da banda e a descoberta de novas sonoridades, conta com os singles “Body Pain”', “I Ain’t Quite Where I Think I Am” e “There’d Better Be a Mirrorball” que, claro, não ficam de fora do alinhamento que agradou a novos e velhos fãs.

Ao contrário do que aconteceu no Festival de Glastonbury - a imprensa internacional descreveu o concerto como “chato” e “aborrecido” -, no NOS Alive, a banda apresentou-se com toda a energia e voltou a provar que a máquina está bem oleada.

Sempre em velocidade cruzeiro, sem grandes conversas além de uns “obrigado, Lisboa”, os Arctic Monkeys abriram a noite com "Sculptures of Anything Goes", "Brianstorm" e "Snap Out of It", que garantiu o primeiro momento de celebração da noite. "Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair", "Crying Lightning", "The View From the Afternoon" e "Four Out of Five" também foram servidas na primeira parte do concerto e os fãs, que se vestiram a rigor com t-shirts, foram o coro perfeito de Alex Turner.

"Cornerstone", Why'd You Only Call Me When You're High?” e "Arabella" continuaram a garantir a noite de êxtase. Pela frente seguiram-se "I Ain't Quite Where I Think I Am" e "Pretty Visitors", que serviram de aquecimento para “Fluorescent Adolescent”, que garantiu um momento de catarse total.

Para o final, mais sucessos e que foram cantados a uma só voz pela multidão - "Knee Socks", "Do I Wanna Know?", "There'd Better Be a Mirrorball", "505" e "Body Paint".

Já para o encore, os Arctic Monkeys guardam "I Wanna Be Yours", "I Bet You Look Good on the Dancefloor" e "R U Mine?" - um trio de canções vencedor e que garantiu um “até já” em festa.