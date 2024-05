Tate McRae estreou-se esta quarta-feira, dia 22 de maio, em Portugal com um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. A artista canadiana foi recebida com euforia pelos milhares de fãs que esgotaram a sala da capital.

Temas como "Feel Like Shit", "She's All I Wanna Be", "Greedy" ou "you broke me first" foram os mais celebrados da noite, com uma plateia que provou saber as letras das canções na ponta da língua.

O concerto, o último da “Think Later World Tour", centrou-se no novo disco - "Think Later" contou produção executiva de Ryan Tedder, dos OneRepublic.

"Sinto-me agradecida por estar aqui e por todos vocês aparecerem no meu concerto. Adoro-vos tanto, tanto. Obrigado", agradeceu a nova estrela da pop.

Sam Mcwilliams, um dos bailarinos de Taylor Swift na "The Eras Tour", também assistiu ao concerto de Tate McRae e não passou despercebido. Nas redes sociais, vários fãs partilharam fotografias com o dançarino.

Veja os vídeos do concerto:

ALINHAMENTO:

Acto 1

1. “Think Later”

2. “Hurt My Feelings”

3. “Uh Oh”

4. “What’s Your Problem?”

Acto 2

5. “Feel Like Sh*t”

6. “Calgary”

7. “Stay Done”

Acto 3

8. “Messier”

9. “Cut My Hair

10. “Rubberband”

11. “Exes”

12. “Grave”

Acto 4

13. “Guilty Conscience”

14. “We’re Not Alike”

15. “She’s All I Wanna Be”

16. “You Broke Me First”

17. “Run For The Hills”

Encore

18. “Greedy