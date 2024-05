Tate McRae, artista conhecida por temas como "Feel Like Shit", "She's All I Wanna Be", "Chaotic", "Greedy" ou "you broke me first", estreia-se esta quarta-feira, dia 22 de maio, em Portugal.

A cantora vai subir ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e o concerto está inserido na “Think Later World Tour".A primeira parte do espetáculo estará a cargo do rapper norte-americano Charlieonnafriday.

Em palco, a cantora vai apresentar o seu novo disco, "Think Later". O álbum conta produção executiva de Ryan Tedder, dos OneRepublic.

"Com um talento vocal ilimitado e uma evolução tremenda como compositora, este novo trabalho explora sentimentos com os quais nos podemos facilmente relacionar – a entrega crua às paixões e aos sentimentos de quem se deixa levar pela intuição e pelo coração”, frisa a promotora Ritmos & Blues em comunicado.

ALINHAMENTO:

Acto 1

1. “Think Later”

2. “Hurt My Feelings”

3. “Uh Oh”

4. “What’s Your Problem?”

Acto 2

5. “Feel Like Sh*t”

6. “Calgary”

7. “Stay Done”

Acto 3

8. “Messier”

9. “Cut My Hair

10. “Rubberband”

11. “Exes”

12. “Grave”

Acto 4

13. “Guilty Conscience”

14. “We’re Not Alike”

15. “She’s All I Wanna Be”

16. “You Broke Me First”

17. “Run For The Hills”

Encore

18. “Greedy