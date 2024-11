O cantor e compositor Noah Kahan estreia-se em Portugal no NOS Alive 2025. O autor do sucesso "Stick Season" vai subir ao Palco NOS no primeiro dia do festival, a 10 de julho.

"Oriundo de Vermont, Noah Kahan, nomeado para um Grammy explodiu das suas raízes em New England para o cenário global. No centro da sua música estão letras vulneráveis e uma honestidade crua, mas relacionável, enquanto o artista aclamado pela crítica escreve canções diretamente do coração e faz piadas com o seu humor autodepreciativo característico", recorda a Everything Is New em comunicado.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais. O bilhete diário tem o custo de 84 euros, estando disponíveis duas modalidades de passes: dois dias (168 euros) e três dias (199 euros).

Artistas já confirmados: Artemas, Future Islands, Noah Kahan, Olivia Rodrigo, The Backseat Lovers.