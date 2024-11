Artemas conquistou o primeiro lugar do Daily Top Songs Global do Spotify em 3 de abril com o tema "i like the way you kiss me". A canção tornou-se viral nas redes sociais e catapultou o artista para os grandes palcos de todo o mundo.

Em 2025, o cantor, compositor e produtor musical cipriota inglês estreia-se em Portugal, com um concerto no NOS Alive. Artemas vai subir ao Palco Heineken no dia 10 de julho, o primeiro do festival.

"Com apenas 24 anos, Artemas tem vindo a lançar música desde o final de 2020, mas está rapidamente a desenvolver um som pop alternativo distinto através das suas letras relacionáveis e melodias cativantes.", destaca a promotora em comunicado.

Artistas já confirmados: Artemas, Future Islands, Olivia Rodrigo, The Backseat Lovers.