FINNEAS vai atuar na edição de 2025 do NOS Alive, no Palco Heineken, a 11 de julho. O concerto no festival marca a estreia do cantor, compositor e produtor, irmão de Billie Eilish, em Portugal.

Vencedor de vários Grammys, FINNEAS "destacou-se como uma presença discreta, mas omnipresente na música e cultura popular", frisa a organização do NOS Alive. "Ele introduziu um estilo emocional e hipnotizante no seu EP de estreia 'Blood Harmony', de 2019, que incluiu o single certificado ouro 'Let’s Fall in Love for the Night.' Em 2021, lançou o seu primeiro álbum completo, 'The Optimist'", que foi bem recebido pela crítica", acrescenta o festival.

FINNEAS esgotou salas em digressões a solo e já atuou eu inúmeros festivais, como o Coachella. O seu catálogo de canções cresceu para incluir colaborações com Ashe, Ringo Starr e Lizzy McAlpine, além de produzir e/ou co-escrever faixas para Justin Bieber, Halsey, Demi Lovato, Kid Cudi, girl in red, James Bay, Selena Gomez, Camila Cabello e Tove Lo.

Artistas já confirmados: Amyl and The Sniffers, Artemas, Barry Can't Swim, Benson Boone, CMAT, Dead Poet Society, FINNEAS, Future Islands, girl in red, Glass Animals, Kings of Leon, Mark Ambor, Mother Mother, Noah Kahan, Olivia Rodrigo, Parov Stelar, Sammy Virji, St.Vincent, The Backseat Lovers e The Teskey Brothers.

