Noel, o mais velho dos Gallagher, da banda britânica Oasis, que após 15 anos de separação voltou aos palcos em julho, elogiou o irmão Liam numa entrevista e disse que está "orgulhoso".

"Liam está a arrasar. Estou orgulhoso dele", disse Noel, 58 anos, sobre o irmão, cinco anos mais novo, numa entrevista transmitida na noite de terça-feira no programa de rádio talkSPORT.

Os Oasis anunciaram a digressão de regresso em agosto de 2024, 15 anos após a separação dramática, em 2009, quando Noel deixou a banda após uma zanga antes do festival 'Rock en Seine', em Paris. Liam partiu uma das suas guitarras na ocasião e Noel declarou que "simplesmente não conseguia trabalhar com Liam nem mais um dia".

"Acho que quando tudo acabar, vamos sentar e refletir sobre isto, mas é ótimo estar de volta à banda com o Liam. Tinha esquecido como ele é engraçado", disse o irmão mais velho.

Noel não poupou elogios ao irmão, o vocalista da banda, durante a entrevista.

"Não conseguiria fazer aquela coisa do estádio como ele faz, não é da minha natureza. Mas tenho que dizer, fico a olhar e penso: 'Bom para ti, meu'. Ele tem sido incrível", disse.

Liam Gallagher e Noel Gallagher no concerto em Cardiff a 4 de julho de 2025

A banda já se apresentou em Cardiff, Manchester, Londres e Edimburgo, mas a digressão Oasis Live'25 iniciará agora a fase internacional, que conta com 41 concertos, incluindo cidades como Los Angeles, Tóquio, Sydney, Cidade do México, São Paulo, Santiago e Buenos Aires.

"As armas foram silenciadas. Os astros alinharam-se. A grande espera acabou. Venha ver", anunciou a banda em agosto de 2024 ao divulgar a reunião dos Oasis.

Ao comentar a resposta do público, Noel Gallagher afirmou na entrevista que está "completamente impressionado".

"Não posso falar pelos outros, mas, pessoalmente, subestimei enormemente no que me estava a meter", destacou.

"Tem sido uma coisa incrível. Realmente é uma coisa incrível. É difícil colocar em palavras, na verdade", disse.

O compositor e guitarrista dos Oasis tentou descrever os minutos iniciais do primeiro concerto, na cidade galesa de Cardiff, a 4 de julho.

"Já tinha feito concertos em estádios antes e tudo mais, mas não me importo em afirmar que as minhas pernas ficaram como gelatina depois da metade da segunda música", disse.

A digressão internacional começou no fim de semana passado em Dublin, capital da Irlanda.