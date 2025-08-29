Sabrina Carpenter editou esta sexta-feira, 29 de agosto, o disco "Man’s Best Friend". O álbum já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.
Escrito pela artista e pelos seus colaboradores habituais, Amy Allen, Jack Antonoff e John Ryan, "Man’s Best Friend" conta com 12 canções, incluindo o primeiro single do álbum, "Manchild", que se estreou no primeiro lugar da tabela Billboard Hot 100.
"Man’s Best Friend" é o sétimo álbum de estúdio de Sabrina Carpenter e sucede a "Short n’ Sweet", lançado em agosto do ano passado e que contou com temas como "Espresso" (2,4 mil milhões), "Please Please Please" (1,5 mil milhões) e "Taste" (1,1 mil milhões).
Este outono, a artista vai arrancar a segunda parte da "Short n’ Sweet Tour" pela América do Norte.
Alinhamento de “Man's Best Friend”:
- “Manchild”
- “Tears”
- “My Man On Willpower”
- “Sugar Talking”
- “We Almost Broke Up Again Last Night”
- “Nobody’s Son”
- “Never Getting Laid”
- “When Did You Get Hot?”
- “Go Go Juice”
- “Don’t Worry I’ll Make You Worry”
- “House Tour”
- “Goodbye”
