Sabrina Carpenter editou esta sexta-feira, 29 de agosto, o disco "Man’s Best Friend". O álbum já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Escrito pela artista e pelos seus colaboradores habituais, Amy Allen, Jack Antonoff e John Ryan, "Man’s Best Friend" conta com 12 canções, incluindo o primeiro single do álbum, "Manchild", que se estreou no primeiro lugar  da tabela Billboard Hot 100.

"Man’s Best Friend" é o sétimo álbum de estúdio de Sabrina Carpenter e sucede a "Short n’ Sweet", lançado em agosto do ano passado e que contou com temas como "Espresso" (2,4 mil milhões), "Please Please Please" (1,5 mil milhões) e "Taste" (1,1 mil milhões).

Este outono, a artista vai arrancar a segunda parte da "Short n’ Sweet Tour" pela América do Norte.

Alinhamento de Man's Best Friend”:

  1. “Manchild”
  2. “Tears”
  3. “My Man On Willpower”
  4. “Sugar Talking”
  5. “We Almost Broke Up Again Last Night”
  6. “Nobody’s Son”
  7. “Never Getting Laid”
  8. “When Did You Get Hot?”
  9. “Go Go Juice”
  10. “Don’t Worry I’ll Make You Worry”
  11. “House Tour”
  12. “Goodbye”