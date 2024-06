O primeiro dia da programação conta com Noiserv e Ana Lua Caiano, enquanto no segundo dia atuam Mundo Segundo & Sam The Kid e Cais Sodré Funk Connection, de acordo com o programa anunciado pela organização.

O festival dá a ouvir “performances ao vivo de artistas emergentes e consagrados, do funk e do soul ao rap, do indie pop à música tradicional e eletrónica”.

Sons na Areia prometem um “fim-de-semana de muita animação com entrada livre, para um público diversificado, de diferentes interesses musicais, de várias idades, de diversas geografias, que gera um novo ambiente à Praia da Areia Branca”.

O evento é organizado pelo Município da Lourinhã, no distrito de Lisboa.