Neyna, Valete, Cais Sodré Funk Connection e Napa são alguns dos nomes do cartaz de animação noturna do festival Ocean Spirit, que se realiza de 18 a 27 julho em Santa Cruz, Torres Vedras, foi anunciado na sexta-feira.

O festival começa em 18 de julho com a cabo-verdiana Neyna, atuando no dia seguinte o rapper português Valete e, no dia 20, o grupo de roda de samba Pagode Gringo.

No dia 21 é a vez do grupo de djs Supa Squad, seguindo-se no dia 22 o grupo de reggae Mercado Negro e no dia 23 o Show das Poderosas.

O festival prossegue depois com o grupo Cais Sodré Funk Connection, em 25 de julho, enquanto os Napa, banda vencedora do Festival da Canção de 2025 com a música "Deslocado", atuam dia 26 e Tiago Nacarato no dia seguinte.

Os concertos, de entrada gratuita, que são precedidos pela atuação de ‘dj’ locais.

Segundo disse na apresentação do evento o presidente do conselho de administração da empresa municipal Promotorres, que organiza a iniciativa, o festival conta este ano com um orçamento de 575 mil euros, superior ao do ano passado, devido ao aumento dos preços.

Nas iniciativas noturnas são esperados mais de 20 mil espetadores, número registado na edição do ano passado.

De acordo com a presidente da Câmara de Torres Vedras (distrito de Lisboa), Laura Rodrigues, a organização decidiu este ano reduzir o horário da iniciativa para a 01h00, “para que as pessoas possam ir aos bares a seguir ao festival, potenciando a economia, e os agentes económicos não dizerem que tira clientela aos bares”.

Durante o dia, o Ocean Spirit é um festival de desportos de ondas, em que participam mais de 350 atletas, de 20 nacionalidades, nas várias provas.

Cerca de 120 atletas, de 18 nacionalidades, vão disputar o Eurosurf Júnior, prova masculina e feminina de surf (escalões de sub-18 e sub-16) e ‘longboard’ (escalões de sub-18), entre 18 e 24 de julho.

Irá ainda decorrer o Santa Cruz Pro Júnior (26 e 27), com 64 atletas a concorrer pelos títulos nacionais da categoria, em masculinos e femininos.

O programa desportivo do festival integra também a segunda etapa do Circuito Nacional de Skimboard (dia 18 de julho), com 40 atletas, o Campeonato Internacional de Skimboard (19 e 20), com 90 atletas de cinco países, e a quarta etapa do Campeonato Nacional de Bodysurf (26 e 27), com 40 participantes.

O festival decorre ao ar livre em pleno areal da praia e conta ainda com sessões de experimentação de surf para pessoas portadoras de deficiência, de bodyboard, skimboard e kayaksurf, ações de sensibilização para o socorro e salvamento, aulas de ‘fitness’ e outras atividades desportivas e lúdicas.