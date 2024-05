O cartaz foi um óbvio convite endereçado, em especial, ao público brasileiro. O recinto rapidamente se encheu de vibrantes cores, entre o canarinho, o rosa choque, os adereços brilhantes e uma alegria ímpar de celebrar a música.

A inaugurar a série de concertos, o rapper Wiu e os temas do seu álbum “Manual de Como Amar Errado”, foram um pré-aquecimento dos espetáculos que estavam por vir. O grupo Menos é Mais tomou conta dos festivaleiros, com antigos sucessos da música brasileira, com uma nova roupagem e muita energia à mistura.

Percebia-se, pela animação crescente do público, que os alinhamentos musicais eram perfeitos, num festival que se quer de celebração, de dança e de diversão. Bell Marques, o antigo vocalista do grupo de sucesso Chiclete com Banana, levou os festivaleiros ao rubro, com passagem pelo seu vasto reportório e incursão, aqui e além, de covers do cancioneiro da música popular brasileira.

Cláudia Leitte, a artista que se segue, é de uma energia e vitalidade contagiantes. Não há como não #tirar o pé do chão, galera# e #bater na palma da mão#, como se, de repente, Serralves fosse Salvador. Um trem elétrico poderoso, onde boa onda e diversão “tomam conta da gente”. Não há como evitar! Também aqui, alguns temas de sucesso da música popular brasileira, que a plateia sabe de cor, são entoados bem alto, em momentos que mesclam os sorrisos de alegria e as lágrimas de saudade. Sim, porque a saudade pode ser um termo muito português, mas o sentimento é universal - e a vasta franja de público brasileiro no recinto não se inibe de desnudar o tanto que lhe vai na alma!

A fechar a noite e o North festival, a luso-descendente Nelly Furtado, numa revisitação dos seus temas de sucesso, onde se destacaram os temas “I’m Like a Bird” e “Força”, o hino do Euro 2004. Este último com a participação especial da Ana Moura.

Fecha-se a porta do North Festival, num cartaz eclético, que procurou dar resposta aos gostos dos mais diversos tipos de público. Entre sangue latino, temas britânicos de sucesso e alma luso-brasileira, estima-se que tenham passado pelo recinto, ao longo dos três dias, cerca de 80.000 pessoas. Temos encontro marcado para 2025!?

Veja as fotos do último dia: