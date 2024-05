13 anos depois, Nelly Furtado voltou a Portugal para encerrar a edição de 2024 do North Festival, no Porto. A cantora atuou este domingo, dia 26 de maio, no Parque Serralves e trouxe consigo todos os êxitos que marcaram o início dos anos 2000 e que fizeram da lusodescendente uma superestrela da pop.

Pouco antes da meia-noite (o concerto estava marcado para as 23h30), a artista subiu a palco do festival da cidade Invicta ao som de "Say it Right" e foi recebida em euforia pelos milhares de fãs que não quiseram perder o seu regresso a Portugal. Depois de um "boa noite", Nelly Furtado atirou mais um sucesso, "Maneater", do disco "Loose" (2006).

Sem grandes conversas entre as canções, a cantora completou a primeira parte do concerto no North Festival com "Turn Off the Light" e "All Good Things (Come to an End)". A primeira parte do espetáculo prometia ser um aquecimento para o resto da noite, mas "Powerless (Say What You Want)" quebrou o ritmo.

No alinhamento seguiu-se "I’m Like a Bird", com Nelly Furtado a tentar incentivar o público, mas as vozes só se fizeram ouvir no refrão e sem grande euforia. Apesar da reação amena dos fãs, a canção de 2000 foi o momento alto da noite.

O clima arrefeceu ainda mais nos temas seguintes: "Where You Are", "Corazon" e o mashup de "No Hay Igual" com "Te Busque" anteciparam "Força". Para recordar o hit de 2004, a cantora convidou Ana Moura - veja aqui o momento.

"Big Hoops", "Eat Your Man", "Give it to me" e versões de "Promiscuous" fecharam o concerto. Para o encore, Nelly Furtuado voltou a palco com "Say It Right - Remix".

Durante uma hora, Nelly Furtado não conseguiu agarrar os festivaleiros- faltou-lhe proximidade com o público porque os sucessos continuam todos na ponta da língua dos fãs. As novas versões dos seus temas também não foram recebidas com entusiasmo pelo público que, certamente, esperava uma noite mais enérgica.

Com os grandes sucessos na bagagem, a artista tinha tudo para contagiar mais o público e fazer uma grande festa em Serralves. Mas os êxitos não foram suficientes e, durante uma hora, o distanciamento entre a cantora e os festivaleiros foi notório.

Nelly Furtado, artista luso-canadiana, conquistou o mundo com o seu single de estreia "I'm Like a Bird", em 2001. Depois de vários prémios arrecadados, incluindo um Grammy, a cantora lançou, em 2006, o disco "Loose", de onde saíram temas como "Promiscuous" e "Say It Right".

Após uma carreira com sucessivos sucessos, em 2017, Nelly Furtado decidiu apostar num álbum mais alternativo, "The Ride", que não conquistou os seguidores.