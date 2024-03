Nelly Furtado atua no Parque de Serralves, no Porto, a 26 de maio, anunciou a organização do North Music Festival esta quarta-feira, 13 de março. Este será, assim, o primeiro concerto da voz de "I'm Like a Bird" em Portugal em 13 anos.

The Reytons e WIU também foram confirmados no evento portuense que decorre de 24 a 26 de maio. Myke Towers, Keane, Tom Odell e Claudia Leitte são outros nomes do cartaz do festival.

Cartaz já conhecido do North Music Festival:

24 de maio

Myke Towers

Maria Becerra

25 de maio

Keane

Tom Odell

Birdy

26 de maio

Claudia Leitte

Bell Marques

Grupo Menos É Mais

Nelly Furtado