girl in red é a primeira confirmação para o Palco NOS do segundo dia do NOS Alive 2025. A artista norueguesa vai atuar no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no dia 11 de julho.

Em 2018, com o lançamento do seu primeiro single ,“i wanna be your girlfriend”, Marie Ulven conquistou fãs em todo o mundo. Este ano, em abril, a cantora editou o seu segundo álbum, "I'm Doing It Again Baby!", que marcou uma nova etapa da sua carreira.

Em 2023, girl in red saltou para os grandes palcos, abrindo vários concertos da "The Eras Tour", de Taylor Swift. Depois da digressão com a cantora norte-americana, a jovem artista deu uma série de concertos na Europa.

O NOS Alive 2025 está marcado para os dias 10, 11 e 12 de julho.

Artistas já confirmados: Artemas, Benson Boone, CMAT, Future Islands, girl in red, Noah Kahan, Olivia Rodrigo, St.Vincent, The Backseat Lovers e The Teskey Brothers.