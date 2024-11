O NOS Alive 2025 vai receber os ingleses Glass Animals no primeiro dia do festival. A banda britânica liderada por Dave Bayley vai atuar noo Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no Palco Heineken, no dia 10 de julho, ao lado dos já confirmados Artemas, Benson Boone, Noah Kahan e Olivia Rodrigo.

Os Glass Animals são Dave Bayley (voz principal, produção), Drew MacFarlane (guitarra, teclados), Ed Irwin-Singer (baixo, teclados) e Joe Seaward (bateria), tendo conquistado destaque com o álbum de estreia, "ZABA" (2014), que inclui o sucesso "Gooey".

O segundo álbum, "How to Be a Human Being" (2016), adotou uma abordagem narrativa diferente, com cada música a representar uma personagem fictícia inspirado em pessoas que conheceram durante as digressões. Em 2020, regressaram com "Dreamland", um álbum introspectivo que reflete as experiências pessoais de Bayley, incluindo a infância e relações complexas e que apresentou ao mundo o hit viral "Heat Waves".

Em julho deste ano editaram o quarto álbum de estúdio, "I Love You So F**ing Much*, que explora temas como o amor e a vulnerabilidade emocional, refletindo a experiência de Bayley com a fama após o sucesso de "Dreamland".

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, nos dias 10, 11 e 12 de julho. Olivia Rodrigo, Benson Boone, girl in red e Noah Kahan são alguns dos destaques da edição de 2025.

