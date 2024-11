A banda de punk rock australiana, Amyl and The Sniffers é a mais recente confirmação para a edição de 2024 do NOS Alive. O grupo vai atuar a 12 de julho no Palco Heineken, no mesmo dia dos Baltimore Future Islands e da irlandesa CMAT.

No festuval, os Amyl and The Sniffers vão apresentar o seu novo álbum, "Cartoon Darkness", editado no passado dia 25 de outubro. O álbum que foi gravado com o produtor Nick Launay (Nick Cave & The Bad Seeds, Yeah Yeah Yeahs) nos estúdios 606 dos Foo Fighters, em Los Angeles.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, nos dias 10, 11 e 12 de julho. Olivia Rodrigo, Benson Boone, girl in red e Noah Kahan são alguns dos destaques da edição de 2025.

Artistas já confirmados: Amyl and the Sniffers, Artemas, Benson Boone, CMAT, Future Islands, girl in red, Noah Kahan, Olivia Rodrigo, St.Vincent, The Backseat Lovers e The Teskey Brothers.