"Gravity and Love" é o primeiro single internacional do cantor e compositor NUNO (Nuno Seixas). A balada pop sobre uma desilusão amorosa foi escrita e composta em Londres com o músico, cantor e compositor Jamie Lawson - descoberto e apadrinhado por Ed Sheeran - e o produtor Cashybear, conhecido pelas colaborações com artistas como Nina Nesbitt e Rhodes.

"’Gravity & Love’ é uma canção sobre uma relação com uma miúda que me deixou de coração partido. Apesar da dor que senti, sempre me preocupei profundamente com ela. Nunca consegui entender o que queria de nós ou como realmente se sentia. Houve uma enorme sensação de falta de comunicação. Eu escolhi usar a frase ‘gravidade e amor são perigosos’ na letra porque é uma metáfora que se adequa a uma queda, tanto literal quanto emocional", explica o artista em comunicado.

Para Cashybear, "trabalhar com o NUNO tem sido uma experiência extraordinária". "O seu talento e a sua visão únicos trazem uma nova perspetiva à música pop. A sua dedicação à arte é verdadeiramente inspiradora. Estou entusiasmado para que o mundo ouça o que criámos", frisa.

Já o cantor português descreve o processo de gravação em Londres como "verdadeiramente incrível. "Nunca esperei trabalhar com pessoas tão talentosas como o Jamie Lawson e o Cashybear. Conhecer o Jamie foi uma história e tanto. Ao olhar em volta no estúdio, vi vários galardões nas paredes com o nome dele e foi quando percebi quem era. Ainda acho surreal pensar que estou a fazer música com um artista que admiro há tanto tempo. Fui imediatamente voltar a ouvir 'Wasn't Expecting That', uma canção que adorava quando tinha cerca de 14 anos", confessa.