A cerimónia de encerramento, que decorreu no Stade de France e nos principais cenários da cidade, arrancou com um vídeo com os melhores momentos do espetáculo de abertura, que contou com uma surpreendente atuação de Céline Dion e a participação especial de Lady Gaga.

A primeira atuação ficou a cargo de Zaho de Sagazan, que interpretou "Sous le ciel de Paris", de Édith Piaf,, a partir dos o Jardim das Tulherias, onde está chama olímpica, suspensa num balão, Ao seu lado, a artista francesa teve o coro da academia Haendel-Hendrix.

Depois da atuação, Léo Marchand, o nadador francês que venceu quatro medalhas de ouro em Paris, transportou a chama Olímpica até ao Stade de France, o palco principal da cerimónia. Com a multidão em silêncio e de pé, ouviu-se o hino de França ("A Marselhesa"), interpretado pela Orchestre Divertimento, dirigida pela maestrina Zahia Ziouani.

Hasteada a bandeira francesa, centenas de atletas, em representação das 205 nações, desfilaram pelo estádio no final do primeiro ato da cerimónia. O ciclista Iúri Leitão, o primeiro português a conquistar duas medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos, e a judoca Patrícia Sampaio, 'responsável' por abrir o medalheiro nacional, foram os porta-estandartes de Portugal.

No desfile, Antoine Dupont, jogador francês de rugby, tropeçou e o momento tornou-se rapidamente viral nas redes sociais.

Durante a entradas dos atletas no palco, ouviram canções de Justice e Thundercat ("The End"), M83 ("Midnight City"), Michel Polnareff ("Lettre à France") e Johnny Gallyday ("Que je t’aime"), entre outros. No final, ouviu-se um medley dos vários temas tocados durante competições - "Emmenez-moi", de Charles Aznavour, "Les Champs-Elysées", de Joe Dassin, "Free from desire", de Gala, ou "We Are The Champions",dos Queen.

Veja os vídeos: