Hoje a música portuguesa ganha uma nova voz: MATILDA, neta de Carlos do Carmo, lança o seu single de estreia, "Inconstante". O tema é o primeiro avanço do álbum de estreia da cantora, que cresceu rodeada por uma família de artistas, onde a música sempre foi uma presença constante.

A canção, que conta com letra e música de Agir em colaboração com Rita Rocha, e pós-produção de Jon, nasceu de uma partilha pessoal. O tema central da música aborda a intensidade de um amor tão forte que, apesar da inconstância, nos faz sentir que não conseguimos resistir.

"Aos 12 anos, teve a honra de cantar ao lado do seu avô, Carlos do Carmo, no Cruzeiro do Fado, um momento que marcou o início da sua jornada musical. Desde então, a música tornou-se o seu refúgio e a forma mais genuína de se expressar", lembra o comunicado. Aos 19 anos, a artista mudou-se para Boston para estudar na Berklee College of Music, onde conquistou uma bolsa de estudos.

No entanto, a pressão e o medo afastaram-na temporariamente dos palcos. Trabalhou muitos anos como jornalista, mas a música nunca a abandonou e foi experimentando estilos em atuações ocasionais, em estúdio e em em palco.

"A sua paixão por hip-hop e R&B trouxeram-na a este álbum, com um som que combina influências internacionais com a língua portuguesa, criando algo verdadeiramente único", adianta a Think Out Loud.