MATILDA nasceu e cresceu no meio da música, rodeada por uma família de artistas, onde a arte foi sempre uma presença constante. Desde muito nova, a música foi o seu refúgio, a forma mais genuína de se comunicar.

Aos 12 anos, teve a sorte de cantar ao lado do seu avô, Carlos do Carmo, no Cruzeiro do Fado. Esse momento ficou para sempre na sua memória e foi o ponto de partida para a sua jornada no mundo da música.

Ao longo dos anos, a paixão de MATILDA pela música foi crescendo. Aprendeu piano e guitarra, e com 14 anos já se aventurava a subir aos palcos com a sua irmã. Cantaram juntas em bares e discotecas por todo o país, e foi nesse ambiente que a sua voz foi amadurecendo.

"O sonho de partilhar a sua música com o mundo foi sempre o mais forte, e a ambição de se conectar com as pessoas através da sua voz também. A sua paixão por hip-hop e R&B foi o que a inspirou a criar algo novo, uma mistura de influências com a língua portuguesa, algo que sentia que faltava na música que ouvia todos os dias", destaca o comunicado.