A estreia de "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", o aguardado relançamento da saga de super-heróis da Marvel Comics pela Disney, cumpriu as expectativas e conquistou as bilheteiras norte-americanas no fim de semana, arrecadando 118 milhões de dólares (cerca de 101 milhões de euros), superando "Superman", no seu terceiro fim de semana nas salas, segundo estimativas da indústria divulgadas no domingo.

No mercado internacional foram mais 100 milhões de dólares (85,64 milhões de euros), para um lançamento global de 218 milhões de dólares, praticamente igual ao de "Superman" há três semanas.

"Quarteto Fantástico" — protagonizado pelo ator do momento Pedro Pascal, Vanessa Kirby, o vencedor do Emmy Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn ("Stranger Things") — conta a história de uma equipa de heróis a tentar salvar um mundo retrofuturista do maligno Galactus.

"Esta é uma abertura excecional", disse David A. Gross, da Franchise Entertainment Research. "'Quarteto Fantástico' foi uma saga de super-heróis modesta e com dificuldades; simplesmente alcançou os maiores e melhores [da indústria]."

"Superman", o mais recente filme de ação de grande orçamento com o icónico super-herói da Warner Bros. e da DC Studios, caiu para o segundo lugar, com 24,9 milhões de dólares (21,32 milhões de euros), segundo a Exhibitor Relations.

Isso coloca a receita global do filme, com David Corenswet como o Homem de Aço, acima da marca de 500 milhões de dólares (428,18 milhões de euros).

"Mundo Jurássico: Renascimento" — o mais recente filme da saga dos dinossauros — terminou em terceiro lugar, com 13 milhões de dólares (11,1 milhões de euros). O seu total mundial de sucesso é de 672,5 milhões de dólares (quase 576 milhões de euros).

O filme da Universal Pictures, protagonizado por Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali, leva os espectadores a uma instalação de pesquisa numa ilha abandonada, onde se escondem segredos — e dinossauros geneticamente modificados.

Ao quinto fim de semana nos cinemas, "F1: O Filme", o filme da Apple e da Warner Bros. com Brad Pitt como um piloto de Fórmula 1 fracassado que tem uma última oportunidade de redenção, subiu para o quarto lugar, com 6,2 milhões de dólares (5,31 milhões de euros). O total global aproxima-se dos 510 milhões de dólares (436,74 milhões de euros).

"Smurfs", o mais recente filme com as adoráveis criaturas azuis e com Rihanna como Smurfette, caiu para o quinto lugar apenas no seu segundo fim de semana nos cinemas, com 5,4 milhões de dólares na venda de bilhetes na América do Norte (4,62 milhões de euros). O total doméstico está nuns modestos 22,78 milhões de dólares (19,51 milhões de euros) e o global nos 69 milhões de dólares (59,1 milhões de euros).

"As bilheteiras estão numa excelente fase, que começou há duas semanas", disse Gross.

"Não estamos nos bons velhos tempos, mas 'Quarteto Fantástico' e 'Superman' estão a sair-se extremamente bem. Os super-heróis estão a mostrar um pouco de força e isso é uma boa notícia para a indústria."