Editado em 1999, "O Monstro Precisa de Amigos" é o segundo, último e mais popular álbum de originais dos Ornatos Violeta. A completar 25 anos em 2024, o disco vai ser celebrado pela primeira vez com convidados, depois de já ter sido revisitado pela banda em diversas ocasiões, anunciaram os portuenses esta segunda-feira, 17 de junho.

Os "novos amigos do Monstro" são Ana Deus, Filipe Pinto, Gisela João, Samuel Úria e o quarteto de cordas Solistas da Casa da Música (Ianina Khmelik, Ana Madalena Ribeiro, Mateusz Stasto e Nikolay Gimaletdinov), que interpretará os arranjos originais do álbum.

A banda promete assim um concerto inédito no Rock in Rio Lisboa, já no próximo sábado, 22 de junho, e no MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, a 21 de julho.