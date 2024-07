Louis Tomlinson foi o centro de todas as atenções no terceiro e último dia do MEO Marés Vivas. O cantor britânico estreou-se este domingo, dia 21 de julho, no festival de Vila Nova de Gaia e foi recebido por uma calorosa multidão - dezenas de fãs pernoitaram à porta do recinto para conseguirem lugares nas primeiras filas.

À hora marcada (21h45), o antigo membro dos One Direction subiu ao palco MEO ao som de “The Greatest”, tema que abre o disco "Faith in the Future", de 2022. Logo depois, o britânico recordou “Kill My Mind”, do álbum de 2020 (“Walls”), e “Bigger Than Me”, de “Faith in the Future”.

Veja as fotos do concerto:

Com os festivaleiros em total clima de festa - especialmente nas primeiras filas -, Louis Tomlinson garantiu o primeiro grande momento da noite com “Drag Me Down”, canção dos One Direction. Durante três minutos, todos voltaram a ser ‘directioners’.

No alinhamento seguiu-se "Just Hold On", "We Made It", "Face the Music", "Written All Over Your Face" e "Angels Fly", com os fãs a soltarem as vozes nos refrães. Mas as emoções ficaram mais fortes com os temas da antiga boyband: a meio da noite, Louis Tomlinson trouxe “Night Changes”, que carimbou o momento alto de todo o concerto.

Depois da viagem até 2014, Louis Tomlinson trouxe mais canções suas - "Walls", "Back to You" e “Out of My System". Pelo meio, houve tempo para uma versão de "7", da banda britânica Catfish and the Bottlemen. Para a despedida, o músico guardou “Saturdays”, de 2022.

No MEO Marés Vivas, Louis Tomlinson foi o ‘bestie’ dos fãs, em especial daqueles que o acompanham desde os One Direction. Foi uma noite feliz para todos.

O passado e o futuro dos Snow Patrol

snow patrol

Afastados dos palcos nacionais desde 2019, os Snow Patrol tiveram a missão de fechar a edição de 2024 do MEO Marés Vivas. A banda, criado em 1994 pelo vocalista e guitarrista Gary Lightbody e pelo baixista e tecladista Mark McClelland, conta com uma nova formação depois da saída de Jonny Quinn, baterista do grupo desde 1997, e Paul Wilson, baixista desde 2005.

Para o concerto, a banda trouxe todos os grandes sucessos da sua carreira e apresentou novos temas, que farão parte do álbum a editar a 13 de setembro.

Como seria de esperar, Open Your Eyes", "Run","Chasing Cars" e Just Say Yes", servida no final do encore, foram as canções mais celebradas da noite, com os smarphones a saltarem dos bolsos para registarem o momento.

Durante mais de uma hora, os Snow Patrol navegaram (de forma calma) por toda a sua carreira, antecipando o futuro da banda.

Já António Zambujo teve a missão de abrir o palco MEO no último dia do festival de Vila Nova de Gaia.

ORNATOS VIOLETA créditos: BRUNO FERREIRA

Às 20h00, foi a vez dos Ornatos Violeta, que celebraram os 25 anos de "O Monstro Precisa de Amigos". Para o concerto, a banda liderada por Manel Cruz convidou Ana Deus, Filipe Pinto, Samuel Úria e, ainda, o quarteto de cordas Solistas da Casa da Música (Ianina Khmelik, Ana Madalena Ribeiro, Mateusz Stasto e Nikolay Gimaletdinov).

No Moche Stage, o grande destaque do dia foi JÜRA, que contagiou o público com a sua energia. No MEO Marés Vivas, a cantora apresentou o seu primeiro álbum de originais ("sortaminha") e o EP "Jüradamor", confirmando que é uma das mais promissoras artistas da nova geração - em 2025, seria uma boa aposta para o palco MEO (e para todos os grandes palcos).

O festival MEO Marés Vivas, que terminou este domingo em Vila Nova de Gaia e que recebeu mais de 100 mil pessoas desde sexta-feira, regressa em 2025 a 18, 19 e 20 de julho, adiantou o diretor da PEV Entertainment, Jorge Lopes.

“O Marés Vivas já tem datas para 2025 e, como é habitual, será no terceiro fim de semana de julho a 18, 19 e 20”, disse em declarações aos jornalistas.

Festival Marés Vivas regressa a Vila Nova de Gaia de 18 a 20 de julho de 2025

Já sobre a edição deste ano, que termina hoje depois de ter arrancado na sexta-feira no antigo parque de campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, Jorge Lopes revelou que passaram pelo recinto mais de 100 mil pessoas.

Apesar de não ter esgotado o primeiro dia, cujo palco principal coube aos britânicos Take That e aos portugueses D´ZRT, o diretor da PEV Entertainment revelou que o segundo e terceiro dia esgotaram a lotação.

“Portanto, até agora, tem sido um sucesso”, acrescentou.

Já sobre artistas que vão compor o cartaz do próximo ano, Jorge Lopes assumiu que já tem muitos em perspetiva, mas não quis revelar nomes.

“Acho que para o ano vamos ter um cartaz incrível. Vai ser um grande festival”, garantiu.

Ao longo dos três dias, o festival Marés Vivas recebeu mais de 30 artistas nacionais e internacionais distribuídos pelos cinco palcos do recinto.

A edição de 2024 teve em cartaz nomes como Take That, D´ZRT, James Arthur, Ben Harper, António Zambujo, Marisa Liz, Ornatos Violeta, DAMA, Syro, Rag´N´Bone Man, Louis Tomlinson e Snow Patrol.