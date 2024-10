Se nos últimos dias fez scroll no TikTok, já se deve ter cruzado com a dupla Marotos Da Concertina e a canção "A Mão Da Sua Filha". O tema, que faz parte do EP "Pedido Maroto", lançado a 16 de setembro, tornou-se viral nas redes sociais e soma milhares de partilhas.

A jovem dupla formada por Maria Eduarda e Samuel Almeida revelou o videoclipe de "A Mão Da Sua Filha" na passada sexta-feira, dia 11 de outubro, e partilhou no TikTok a coreografia do single.

Na plataforma, os Marotos Da Concertina lançaram três vídeos com a dança e, em apenas quatro dias, conquistaram mais de 3,5 milhões de visualizações. De acordo com os dados do TikTok, a canção já foi usada em mais de 1200 publicações em menos de uma semana.

A canção também conquistou os jogadores do Futebol Clube do Porto. No TikTok, a equipa azul e branca partilhou um vídeo do treino desta terça-feira, 15 de outubro, ao som de "A Mão Da Sua Filha".

Marotos Da Concertina são Maria Eduarda e Samuel Almeida, de Penafiel. Além do mais recente EP, a dupla conta com o disco "Somos Marotos", de 2021.