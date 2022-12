Num comunicado divulgado na segunda-feira, no qual recorda que “o talento Super Emergente será o foco” de mais uma edição do festival, a organização anuncia os oito projetos selecionados por concurso: Momma T, Black Lavender, JAVISOL, O Marta, THEMANUS, Ana de Llor, Siwo e A Sul.

Os quatro primeiros apresentam-se no Musicbox, no dia 28, e os quatro últimos, no dia 19, no B.Leza.

O cartaz fica completo com “quatro projetos musicais da nova geração de valores da música portuguesa convidados pela organização”. São eles: Bandua, “o vibrante projeto de Bernardo D’Addario e Edgar Pereira Valente, emergido este ano da colaboração entre os dois músicos”, que atuam no dia 28, Unsafe Space Garden, SFISTIKATED, projeto que junta João Marques dos First Breath After Coma e Roberto Oliveira dos Whales, e James Flower, alter ego do produtor e DJ Tiago Nasciso, que se apresenta em DJ set, que atuam no dia 29.

Os oito projetos escolhidos por concurso, irão competir por dois prémios: Melhor Concerto Super Emergente (por votação do público presente), cujo prémio é uma atuação ao vivo na SBSR.fm e a possibilidade de abertura de noite para concerto no B.Leza de banda Melhor Projeto Musical; Melhor Projeto Musical (da responsabilidade exclusiva do júri) cujo prémio é a gravação de um EP ou álbum nos Estúdios Camaleão, em Lisboa, e a apresentação do mesmo num concerto no B.Leza.