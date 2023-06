Pedro Abrunhosa é o convidado do Papa Francisco para representar Portugal no encontro "Pope Meets Artists", a ter lugar na Capela Sistina do Vaticano já esta sexta-feira, 23 de junho, segundo um comunicado da promotora Sons em Trânsito.

Uma "imensa honra" a oportunidade de conhecer o Papa, declarou o músico que, apesar de se assumir como agnóstico, considera a sua música “crente”.

“Terá, porventura, sido a capacidade de pacificar e unir pela música o que terá despertado o interesse do Vaticano”, refere Pedro Abrunhosa, citado no comunicado.

O músico acrescenta que “há uma profunda conexão estabelecida entre a minha música e o público, evidente nos espectáculos, que torna muitas vezes os mesmos em celebrações colectivas de paz pela Arte”.

Na reação ao que é descrito como um inesperado convite, Abrunhosa sublinhou o “carácter invulgar do Papa Francisco, a sua dedicação, à causa dos refugiados, dos mais fracos, dos excluídos” bem como a “frontalidade em abordar no seio da Igreja Católica questões sensíveis de fundo que exigiam, há muito, posições consentâneas com os tempos”.

O artista acrescenta que, “naturalmente, pelo ser humano extraordinário que é, bem como pela mudança que representa, pela sua postura relativa ao papel da Arte na sociedade, será uma imensa honra conhecê-lo”.