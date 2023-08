Joesef promete ser uma das surpresas do primeiro dia do MEO Kalorama. O artista de Glasgow sobe ao palco Samsung às 20h50 e, durante uma hora, vai desfilar os seus principais sucessos.

Conhecido por temas como "Comedown", "Play Me Something Nice", "Don't Give In" ou "The Sun Is Up Forever", o artista editou o primeiro álbum ("Permanent Damage") no início do ano e recebeu elogios - para o The Guardian, é um dos melhores discos de 2023.

No Parque da Bela Vista, em Lisboa, Joesef promete apresentar ao vivo as canções do álbum de estreia, bem como os singles com que se deu a conhecer ao mundo.

"Joesef é um talentoso cantor-compositor, que ganhou reconhecimento com as suas impressionantes actuações ao vivo. Apesar de ser autodidacta na área da educação musical, ele fez arte através de dedicação e trabalho árduo. Podemos caracterizar a sua música de Soul e muito emocional com letras poderosas que vêm de um lugar de vulnerabilidade e honestidade. E é disso que trata o MEO Kalorama", frisa a organização.