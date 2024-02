Os Parcels estão confirmados no primeiro dia do NOS Alive 2024. A banda vai atur no Palco Heineken a 11 de julho e junta-se aos já confirmados Arcade Fire, The Smashing Pumpkins, Benjamin Clementine, Jessie Ware, Black Pumas, Nothing But Thieves, Kenya Grace e Unknown Mortal Orchestra.

Originalmente formados em Byron Bay, Austrália, em 2014, os Parcels estão atualmente sediados em Berlim, Alemanha, e a formação da banda é composta pelo teclista Louie Swain, pelo teclista/guitarrista Patrick Hetherington, pelo baixista Noah Hill, pelo baterista Anatole "Toto'' Serret e pelo guitarrista Jules Crommelin.

"Os Parcels são uma unidade formidável como banda ao vivo e completaram a sua maior digressão até à data no ano passado, atuando em concertos esgotados e festivais em todo o mundo, incluindo o Hollywood Bowl em Los Angeles e o SummerStage de Nova Iorque no Central Park", sublinha a organização em comunicado.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais e no site oficial do NOS Alive. O evento regressa nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2024 ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.