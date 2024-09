No dia 1 de outubro, Paul McCartney arranca a nova etapa da "Got Back Tour" no Uruguai. Nos próximos meses, o músico britânico vai passar pela Argentina, Chile, Brasil, Peru, Colômbia, Costa Rica, México, França, Espanha e Reino Unido .

Segundo a Live Nation, em comunicado enviado ao SAPO Mag, o artista terminou recentemente os ensaios em Los Angeles e está "pronto para conquistar o mundo novamente".

Para os fãs portugueses, os concertos mais próximos serão em Madrid, nos dias 9 e 10 de dezembro.

PAUL MCCARTNEY créditos: MJ Kim

"Paul McCartney, uma das figuras de maior sucesso de todos os tempos, é autor de alguns dos catálogos musicais mais elogiados. Com canções como 'Hey Jude', 'Live and Let Die', 'Band on the Run', 'Let It Be' e muitas mais, os concertos de Paul McCartney representam tudo o que qualquer amante da música poderia querer e esperar de um grande espectáculo de rock", frisa a promotora em comunicado.

Paul McCartney arrancou a digressão "Got Back" em 2022, que contou com 16 grandes concertos nos Estados Unidos.

Datas de "Got Back Tour" 2024