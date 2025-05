Bad Bunny bateu recordes com a sua nova digressão, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour". O artista atua em Portugal, ao Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 26 e 27 de maio de 2026.

De acordo com a Live Nation, mais de 10 milhões de pessoas entraram nas filas de espera das bilheteiras online, tendo sido vendidos mais de 2,6 milhões de bilhetes para 54 concertos em 18 países ao longo de quatro continentes, com as datas na República Dominicana e no Japão ainda por anunciar.

A digressão em estádios, apresentada pela Live Nation e Rimas Nation, inclui agora 56 datas e arranca a 21 de novembro de 2025, em Santo Domingo, República Dominicana. O artista vai passar por países como Costa Rica, México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Brasil, Austrália, Japão, Espanha, Portugal, Alemanha, Países Baixos, Reino Unido, França, Suécia, Polónia e Itália.

O sucesso da digressão, inicialmente com 24 datas, levou à sua extensão para 56 concertos, acrescentando datas adicionais em vários países, incluindo segundas atuações na Austrália, Barcelona, Brasil, Alemanha, Itália, Países Baixos, Paris, Portugal, Suécia e Reino Unido. Madrid, que inicialmente teria dois concertos, adicionou mais oito. A Cidade do México, que começou com duas datas, aumentou para um total de oito.

Com a conquista, Bad Bunny bateu recordes de vendas, ao lado de Coldplay, Michael Jackson, Taylor Swift, The Rolling Stones, The Weeknd, entre outros.

Dados da "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour":

BAD BUNNY créditos: Eric Rojas

Colômbia

A fila mais longa na história do país para comprar bilhetes e a primeira vez que um artista esgotou três estádios em menos de 24 horas.

Costa Rica

Bateu o recorde dos concertos vendidos mais rapidamente na história do país.

França

Maior quantidade de bilhetes vendidos por um artista latino em França. Primeiro e único artista latino a esgotar múltiplos estádios no país.

Itália

Maior quantidade de bilhetes vendidos por um artista latino na história de Itália. Primeiro artista latino a esgotar um estádio.

México

Novo recorde com mais de 3,7 milhões de fãs na fila da Ticketmaster durante a pré-venda e venda geral dos 8 concertos na Cidade do México. O maior dia de venda da história do país para qualquer digressão: os primeiros 6 estádios esgotaram em poucas horas.

Polónia

Maior quantidade de bilhetes vendidos por um artista latino na Polónia. Primeiro e único artista latino a esgotar um estádio no país.

Portugal

Maior quantidade de bilhetes vendidos por um artista latino em Portugal. Único artista latino a esgotar dois estádios no país.

Espanha

Com 12 concertos em estádios — 10 em Madrid e 2 em Barcelona — Bad Bunny mantém uma das digressões em estádios mais extensas da história do país. Só em Espanha, vendeu mais de 60o mil bilhetes, batendo o recorde de maior número de bilhetes vendidos numa só digressão no país.

A digressão bateu recordes de pré-venda em rapidez e volume, superando a "The Eras Tour", de Taylor Swift.

Mais de 2,5 milhões de fãs estiveram em fila na pré-venda em Espanha.

BAD BUNNY créditos: Eric Rojas

Suécia

Maior quantidade de bilhetes vendidos por um artista latino na Suécia. Primeiro e único artista latino a esgotar um estádio.

Reino Unido

Maior quantidade de bilhetes vendidos por um artista latino no Reino Unido, superando o recorde anteriormente estabelecido por Karol G. Primeiro e único artista latino a esgotar um estádio no país.