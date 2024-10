Paul McCartney está em digressão pelo mundo - para já, o cantor não anunciou datas para Portugal. Depois dos concerto no Chile, esta semana, o cantor regressa ao Brasil para série de espetáculos - em São Paulo (15 e 16), no Allianz Parque, e Florianópolis (19), no Estádio da Ressacada.

Antes dos concertos, o site brasileiro PopLine revelou a lista de exigências do ex-Beatles. De acordo com as informações partilhadas, Paul McCartney pede 25 toalhas de mão pretas, obras de artistas locais ou flores coloridas (rosas ou gérberas).

O músico não quer no seu camarim móveis com "couro de animais ou qualquer estampagem que imite a pele do animal". Na digressão, o britânico tem o seu próprio chef de cozinha mas, em cada cidade, contrata um cozinheiro especializado em comida vegetariana e um especialista para comprar produtos frescos.