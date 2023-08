Além dos concertos musicais e dos espetáculos de acrobacias aéreas, com o PRIO Air Show, o Dunas de São Jacinto contará com iniciativas ambientais, culturais, desportivas e náuticas.

Pedro Abrunhosa irá atuar no último dia do Festival, domingo, dia 27, num concerto agendado para as 18h00 nas imediações da Rua Carlos Roeder.

Antes sobem ao palco, no mesmo local Irma e The Black Mamba, na sexta-feira, e Mimicat no sábado, em concertos noturnos, com início às 22h00. Estão ainda marcados concertos de Ayom e de Soraia Tavares para os dois primeiros dias do Festival, às 19h00, junto ao Cais da Rampa.

Um dos destaques do Festival Dunas de São Jacinto vai para o PRIO AIR SHOW, uma parceria entre a autarquia e a empresa PRIO, que, na tarde de sábado, vai concentrar na baía de São Jacinto diversas aeronaves e pilotos portugueses e estrangeiros, para uma demonstração de voos acrobáticos.

A baía de São Jacinto será também palco do regresso do Flyboard Show, com dois espetáculos previstos, um ao final da noite de sexta-feira, dia 25, e outro a encerrar o dia 26, sábado.

No Festival Dunas de São Jacinto irá ainda decorrer um encontro de aeronaves ultraleves, o “FLY-IN DUNAS”, com organização conjunta da Associação Portuguesa de Aviação Ultraleve e AeroDreams, em que deverão participar mais de 70 aeronaves, que se vão servir da pista da antiga base aérea de São Jacinto, atual Regimento de Infantaria n.º 10.

Experiências de stand up paddle (SUP), canoagem, surf e vela, onde os visitantes poderão experimentar estas modalidades com o e a competição de canoagem 510 Ria Cup - II Etapa do Aveiro Summer, são outras das atividades programadas e, para os mais novos, anuncia-se um Festival de Papagaios.

Nos dias do festival é disponibilizado pela Câmara, em parceria com os operadores de transportes urbanos e fluvial, um circuito especial de travessias, para facilitar as acessibilidades a São Jacinto, e a participação na 7.ª edição do “Festival Dunas”.