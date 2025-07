Carolina Deslandes, Pedro Abrunhosa e Agir vão juntar-se em palco para um concerto encomendado pelo Festival dos Canais, que decorre de 16 a 20 de julho em Aveiro, com várias estreias absolutas e nacionais, informou a organização na segunda-feira.

A programação completa do festival organizado pela Câmara de Aveiro, que inclui música, teatro, dança, novo circo, instalações artísticas, gastronomia, atividades para crianças e outras propostas com entrada gratuita, foi revelada num comunicado.

Citado na mesma nota, o diretor do festival, José Pina, diz que esta edição volta a reunir as características que têm feito do evento um sucesso desde que foi criado.

“Voltamos a contar com vários projetos nos canais da cidade, conteúdos que dialogam com o território, propostas em que a inclusão e a participação das comunidades têm um papel fundamental, áreas dedicadas ao público infantil e estreias, tanto absolutas como nacionais, com artistas locais, nacionais e internacionais, numa conjugação permanente entre o artístico e o lúdico”, referiu.

Entre os destaques está um concerto encomendado pelo Festival dos Canais com Carolina Deslandes, Pedro Abrunhosa e Agir, assim como um concerto inédito dos Capitão Fausto com a Orquestra das Beiras e a Banda Eixense.

Também Dino D’Santiago, Milhanas, Soraia Tavares e 47 de Fevereiro irão atuar no Festival dos Canais, entre outros músicos.

Noutras áreas artísticas, a programação inclui um grande espetáculo aéreo concebido pela companhia belga Theatre Tol, por encomenda do Festival dos Canais, numa fusão de símbolos tradicionais com linguagens contemporâneas.

Também por encomenda, a criação "Sentido de Unidade" resulta da fusão de duas companhias que já proporcionaram momentos marcantes na história do Festival dos Canais: DUNDU e Worldbeaters, que se juntam para a apresentação de um projeto que celebra as dez edições do festival.

A premiada coreógrafa britânica Jeanefer Jean-Charles irá apresentar "Patois", um espetáculo em estreia nacional que revela o que acontece quando duas línguas não escritas se encontram: a língua falada do 'patois' (crioulo francês) e a língua do movimento da dança.

Outro dos destaques é o espetáculo "The Weight of Water", da companhia Panama Pictures, dos Países Baixos, que fará uma reflexão sobre os tempos atuais e a relação com o meio ambiente, sendo apresentado sobre a água.

A programação inclui ainda três estreias absolutas: "Castelo dos Fantasmas", da Red Cloud Teatro de Marionetas, "verde/claro", de Rui Queiroz de Matos, e "Molhos", da companhia Kopinxas.

O Festival dos Canais volta a ter uma forte dimensão visual e nesse campo o destaque vai para uma intervenção do francês Olivier Grossetête, que apresentará uma instalação monumental, construída durante o evento com caixas de cartão e a participação maciça da comunidade.

O evento voltará ainda a contar com dois dos seus mais icónicos recintos: A Sala de eStar, que transforma a Praça da República num espaço doméstico, e a Funky Beach, uma praia em plena cidade. Ambos serão pontos de encontro ideais, com serviço de bar, concertos e DJs.

As crianças e as famílias voltarão a ser brindadas com diversas propostas, tendo para isso o espaço Jardim das Brincadeiras, um recinto acolhedor, divertido e repleto de atividades inventivas.

Tal como nas edições dos últimos anos, o Festival dos Canais receberá um 'pop-up' do Chefs On Fire, evento gastronómico que convida 'chefs' de renome a cozinhar em fogo lento, celebrando as origens da cozinha.