“'Casa' que é de onde eu venho, dedicado ao fado tradicional e aos clássicos [do fado], e 'Água' leva-me para outras sonoridades", justificou Pedro Moutinho à agência Lusa, o título do álbum, em vésperas da sua edição, no final do ano passado.

No palco do Tivoli, em janeiro próximo, o fadista, já distinguido com um Prémio Amália Rodrigues, além dos temas do novo álbum irá passar em revista outros do seu repertório e vai contar com alguns convidados.

Sobre a construção do álbum, o fadista disse: "O primeiro tema que me chegou às mãos foi o 'Carolina', que acabou por ser o primeiro ‘single’, mas depois comecei a juntar e a falar com os poetas, quem seriam as parcerias que eles gostavam; a Amélia Muge, por exemplo queria fazer uma parceria com o Mário Laginha, e também, como compositora, com o João Monge".

O criador de "Um Copo de Sol" (Amélia Muge) referiu a sua vontade de "cantar outras coisas" sem ser exclusivamente fado.

"Eu adoro cantar fado e vou cantar fado até ao resto da minha vida e adoro cantar tradicionais. Isto não quer dizer que não gosto de cantar outras coisas e canções, para mim dá-me um gozo imenso", afirmou Pedro Moutinho.

"Não tenho de provar nada a ninguém, ando aqui há tantos anos; há dias tentei contar os fados tradicionais que já cantei e são à volta de uns quarenta", declarou.

O álbum é constituído por nove temas. Amélia Muge, a autora e compositora que Pedro Moutinho mais tem cantado, assina a música do tema que dá título ao álbum, "Casa de Água", uma letra de João Monge, e assina a letra de "Algo que Esvoaça", que Mário Laginha musicou.

A fadista Teresinha Landeiro assina também dois temas: "A Viagem", que Pedro Moutinho gravou no Fado Magala, de Raul Portela, e "Dança", musicado por Pedro de Castro.

"Um Resto da Mouraria" (Carlos Conde/Martinho de Assunção) abre o alinhamento do álbum que inclui também "Imprevisto" (Maria do Rosário Pedreira/Fado Louco, de Alfredo Duarte Marceneiro), "Sem Volta" (Maria do Rosário Pedreira/Fado Solene, de Alberto Correia), "Noite de Saudade" (Florbela Espanca/Carminho), e "Carolina" (Francisca Cortesão/João Correia).

Na sala da avenida da Liberdade, em Lisboa, Pedro Moutinho vai ser acompanhado pelos músicos habituais; André Dias, na guitarra portuguesa, Pedro Soares, na viola, e Daniel Pinto 'Didi', no baixo.

"Casa de Água" sucede a "Fado em Nós" (2016) e é o sétimo álbum do fadista que se deu a conhecer, profissionalmente, em 1995, no Clube de Fado, em Lisboa, tendo sido distinguido com um Prémio Amália/Melhor Disco, em 2008.