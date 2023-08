O músico e produtor, nascido Joseph Saddler em Barbados há 65 anos, atuou num evento evento ao ar livre na sexta-feira passada no sul do Bronx, bairro emblemático para os afroamericanos, onde o género musical nasceu há 50 anos.

"Não é um concerto, é uma festa!", exclamou o artista de 65 anos.

O aniversário do hip-hop será celebrado a 11 de agosto, num grande evento no Yankee Stadium, em Nova Iorque.

Neste dia, em 1973, no terraço de um prédio na Sedgwick Avenue, número 1520, o DJ jamaicano Clive Campbell, também conhecido como DJ Kool Herc, inovou ao colocar o mesmo disco em dois gira-discos, e ao isolar e estender os seus ritmos e percussões, inventou uma técnica que viria a ser o "breakbeat", elemento essencial do hip-hop.

Sessões de grafitti e breakdancing em bibliotecas, festas públicas conhecidas como "block parties" e concertos são alguns dos eventos que celebrarão os 50 anos deste estilo musical nascido no bairro nova-iorquino para denunciar a pobreza e a discriminação contra negros e latinos.

"Foi a música que realmente ressoou quando Nova Iorque (...) era uma cidade crua e corajosa, quase fora da lei, uma época diferente", disse Quentin Morgan, que foi ao evento para uma atmosfera nostálgica e de celebração.

Grandmaster Flash e o grupo Furious Five lançaram seu êxito "The Message" em 1982, cuja letra e videoclip denunciavam as duras condições urbanas, económicas e sociais de Nova Iorque, então devastada pela pobreza e pelo crime.

Na noite da passada sexta-feira, o músico conseguiu recriar a atmosfera elétrica dos anos 1970 e 1980 ao convidar os MCs Melle Mel (Melvin Glover) e Scorpio (Eddie Morris), membros dos Furious Five.

"Filhos" do rap

Para Coke La Rock, que esteve presente no histórico dia 11 de agosto de 1973 e que muitos creditam como o primeiro MC da história do do hip-hop, o Bronx e o hip-hop não se diferenciam.

O MC também vê a si próprio como o pai, a "patente" do rap, e considera todos os jovens músicos americanos e estrangeiros hoje como seus "filhos", seus "produtos".

Já Flash viu a celebração de sexta-feira como uma lembrança da sua juventude.

"As nossas mães diziam-nos sempre para sair e tocar. Nunca imaginei que faria parte da melhor música do mundo", disse à AFP após o espetáculo.

De acordo com os organizadores, o DJ não atuava há 20 anos no Bronx. O acontecimento fez o presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, um afroamericano ex-capitão da polícia, declarar o dia 4 de agosto de 2023 como o "Dia Grandmaster Flash.