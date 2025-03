Voz marcante no cenário soul e R&B norte-americano na viragem do milénio, Angie Stone morreu este sábado, 1 de março, aos 63 anos.

A cantora foi a única vítima mortal de um acidente de viação quando regressava com a sua equipa de um concerto em Montgomery, no Alabama, rumo a Atlanta. A carrinha na qual viajavam dez pessoas capotou e a artista não sobreviveu ao acidente, segundo declarações de Guy Todd Williams (mais conhecido como Rahiem no grupo de hip-hop Grandmaster Flash and the Furious Five).

Nascida na Carolina do Sul em 1961, Angie Stone foi cantora, compositora, produtora e atriz. Depois de começar a cantar gospel na igreja, integrou projetos de hip-hop e R&B e editou em 1999 o seu primeiro álbum em nome próprio, o tão popular quanto aclamado "Black Diamond", graças ao qual foi apontada como uma das revelações neo soul da sua geração.

O cantor D'Angelo, pai do seu filho, foi um dos colaboradores do disco que inclui singles como "No More Rain (In This Cloud)", "Life Story" ou "Everyday". Por sua vez, a artista também compôs para o autor de "Voodoo" e participou nas suas digressões.

Angie Stone créditos: Lusa

Vencedora de três Emmys, Angie Stone contou ainda com parceiras com Snoop Dogg, Erykah Badu, Alicia Keys, Raphael Saadiq ou Eve, entre outros. "Love Language", editado em 2023, foi o seu décimo e último álbum.

A artista também teve presença regular no cinema. Estreou-se no grande ecrã em "Um Corpo Perfeito" (2002), filme de Tom Brady protagonizado por Rob Schneider e a primeira de muitas comédias na qual participou. Também teve pequenos papéis em séries como "Girlfriends" ou "Lincoln Heights". Enquanto atriz, passou ainda pelos palcos numa das versões de "Chicago" ou em "Love Lies".