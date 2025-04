Conhecido por combinar hip-hop com uma variedade de estilos musicais, Criolo completa 50 anos com uma nova abordagem do seu trabalho e apresenta um espetáculo que mistura rap com géneros que sempre foram as suas referências, como samba, MPB, Reggae e outros.

Acompanhado por Ed Trombone (trombone/percussão/eletrónicos), DJ DanDan (DJ/MC), Ricardo Rabelo (cavaco/bandolin), Bruno Buarque (bateria/ percussão/MPC) e Gustavo Sousa (trompete /percussão), Criolo vai apresentar o seu novo espetáculo em Portugal, entre maio e junho.

A digressão arranca a 30 de maio no Festival Aqui e Acolá (Ponta do Sol - Madeira), seguindo-se, no dia 31, o Festival do Maio (Seixal). A 1 de junho, o brasileiro sobe ao palco do Festival Coala (Cascais) e no dia 4 atua na Casa da Música, no Porto.

O último concerto está marcado para 6 de junho no Encontro de Culturas, em Serpa.

No espetáculo, Criolo "exemplifica que o hip hop é uma árvore muito maior e apresenta à nova geração o que essa árvore tem a oferecer com a força do rap e vertentes do hip hop". "Tudo isso, visitando não apenas os sucessos do artista, mas trazendo novidades sonoras, mostrando os encantamentos que a música negra brasileira é capaz de expandir", destaca o comunicado.