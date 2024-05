Quase cinco anos depois, Troye Sivan está de volta aos palcos e os fãs portugueses foram os primeiros a conhecer o concerto da nova digressão mundial. A "Something to Give Each Other Tour" arrancou esta quarta-feira, 29 de maio, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e, certamente, que o cantor não vai esquecer esta noite - nem o público.

A festa arrancou com toda a energia ao som de "Got Me Started", com o australiano e os seus bailarinos a darem as primeiras pistas do que iria ser a noite. Na reta final da canção, o cantor surpreendeu ao ajoelhar-se à frente de um dos dançarinos, simulando uma cena de sexo oral (com o microfone) - o momento deixou o público em euforia e rapidamente se tornou viral em todo mundo.

Veja o vídeo:

A grande noite pop seguiu com "What Is the Time Where You Are?", que também faz parte do alinhamento do disco "Something to Give Each Other", editado em 2023. Tal como no disco, o concerto é uma celebração do sexo, comunidade, cultura queer, do amor e da amizade, com muita dança, suor e corpos despidos.

Sempre com um sorriso e um brilho no olhar, Troye Sivan recordou "My My My", do disco "Bloom", de 2018, e as milhares de pessoas que esgotaram a sala lisboeta provaram ser o coro perfeito, tanto nas novas canções, como nos singles mais antigos.

"Boa noite, Lisboa. O meu nome é Troye Sivan, como estão? Preferem Lisbon ou Lisboa?", perguntou na primeira conversa com o público. A resposta foi unânime: "Lisboa". "Vão estão no meu primeiro concerto em quase cinco anos (...) Muito obrigado. Este concerto é sobre cada pessoa que está nesta sala", frisou o cantor.

"Façam amigos... o meu sonho é que alguém fique noivo", brincou antes de navegar para "In My Room", tema gravado com o espanhol Guitarricadelafuente, e "Dance To This". Depois de uma pequena pausa para trocar de roupa (ou tirar a roupa - Troye Sivan regressou a palco apenas com umas calças brancas e sem t-shirt), o cantor convidou os fãs a dançar ao som de "Supernatural", single com Ariana Grande, e ninguém ficou parado.

Seguiu-se "Bloom" - que fez, mais uma vez, a multidão cantar e dançar -, e, já no centro do palco e rodeado por microfones luminosos, o artista, com um fato branco e uma capa, aqueceu corações com as suas canções mais melancólicas, mas sempre carregadas de boas doses de pop. "Still Got It", "Can’t Go Back Baby" e "Could Cry" carimbaram o momento mais emotivo do concerto, com muitos casais e amigos a trocarem abraços (com algumas lágrimas pelo meio).

"Há tanta gente gay aqui, não achei que fosse possível. Mas aqui estamos, com todos vocês. Sinto-me muito mal pelos bares gays de Lisboa esta noite... porque vocês estão todos aqui. Vocês são tão fofos", brincou Troye Sivan, sempre com um sorriso contagiante.

No alinhamento seguiu-se "Heaven", que aqueceu o público para um dos grandes momentos da noite. Sentado numa cadeira e com um corpete pontiagudo - que faz lembrar o sutiã em forma de cone usado por Madonna na digressão "Blonde Ambition", em 1990 -, o australiano seduziu o público com "On One Of Your Girls", um dos singles de maior sucesso de "Something to Give Each Other". Os fãs não pouparam as vozes e cantaram todos os versos da canção com considerável eco.

Com a energia a bater picos, para a reta final, Troye Sivan guardou alguns presentes para os fãs: "You", parceria com DJ Regard e Tate McRae (que atuou no Coliseu dos Recreios há uma semana) e "Stud", do disco "In a Dream" (2020), serviram de rampa de lançamento para "1999" (com Charli XCX), um das canções que o público mais queria ouvir ao vivo.

Para a despedida, o cantor guardou "Rush", o tema de maior sucesso de "Something to Give Each Other", e que garantiu um final em total clima de festa.

Durante quase uma hora e meia, Troye Sivan ofereceu tudo o que os fãs esperavam, provou estar mais confiante do que nunca e feliz por estar de volta aos palcos para celebrar a sua música que abraça todos. Com as novas canções, o artista viaja por diferentes sonoridades, sem nunca deixar a pop: há a batida dançante em "Can't Go Back, Baby", ritmos latinos na sensual "In My Room" ou sintetizadores em "Got Me Started".

Como escreveu a revista Time, Troye Sivan tem tudo para ser a estrela pop perfeita - da próxima vez, o Coliseu dos Recreios será (certamente) demasiado pequeno para o receber.

