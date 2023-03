O público lisboeta ovacionou Black Francis (vocalista e guitarrista), Joey Santiago (guitarrista), David Lovering (baterista) e Paz Lenchantin (baixista) assim que subiram ao palco, pontualmente às 21h30, recebidos com uma longuíssima salva de palmas seguida de numerosos gritos e assobios dos mais aficionados.

Num palco singelo, sem grandes estruturas ou projeções, a atmosfera em torno da banda norte-americana foi esplendorosa como de costume.

O arranque deu-se ao som de ‘Cactus’ (do aclamado álbum ‘Surfer Rosa’, de 1988) acompanhado por ‘Nimrod’s Song’. A sequência veio com a célebre ‘Here Comes Your Man‘, colocando todos e todas a dançarem. ‘Vamos’, executada logo depois, propiciou a empolgação extra que culminou no seu ápice e foi mantida ao longo de todo o alinhamento.

Continuando com canções mais clássicas e antigas, ‘Blown Away’, ‘Ana’, ‘Mr. Grieves’ e ‘Motorway to Roswell’ (na qual Francis rebentou uma corda de sua guitarra acústica enquanto tocava de forma mais intensa os acordes ao som do refrão que diz: “Last night he could not make it, he tried hard but could not make it / Na noite passada ele não conseguiu fazê-lo, ele tentou arduamente mas não conseguiu fazê-lo.”

E então, finalmente, encaixaram no repertório alguns dos temas mais novos, como ‘There's a Moon On’, ‘Who's More Sorry Now?’, ‘Haunted House’, ‘The Lord Has Come Back Today’ e ‘Get Simulated’ (todas estas do mais recente álbum, intitulado ‘Doggerel’, de 2022).

créditos: Stefani Costa//Hedflow

Posteriormente, os destaques que voltaram a impressionar a plateia foram as famigeradas 'Gouge Away', 'Monkey Gone to Heaven', 'Caribou', 'Debaser', 'Wave of Mutilation', 'Hey', 'Bone Machine' e, claro, a adorada, atemporal e inveterada ‘Where Is My Mind?’.

Na lista houve ainda espaço para duas versões agradabilíssimas, ‘Head On’ (The Jesus and Mary Chain), que foi tocada antes de ‘Debaser’, e ‘Winterlong’ (Neil Young), escolhida para a despedida, fazendo com que toda a gente atingisse um estado sublime mesmo não tendo havido nenhuma tentativa de conversa com o público ou sequer um adeus.

A abertura do concerto dos Pixies ficou a cargo do quarteto britânico indie Wunderhorse.