"Avicii Forever", compilação que reúne 19 temas do catálogo de Avicii, será lançada a 16 de maio. O disco vai contar com um single, "Let’s Ride Away", qcom a participação de Elle King.

"Este lançamento especial celebra o impacto duradouro e a influência de Tim Bergling, conhecido mundialmente como Avicii", destaca a Universal Music em comunicado.

O álbum vai contar com temas como “Wake Me Up”, “Levels” ou "Heart Upon My Sleeve", com a participação dos Imagine Dragons).

Alinhamento: