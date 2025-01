A Polónia anunciou na quinta-feira que comprou o manuscrito de uma balada de Frédéric Chopin, uma partitura cuja exibição coincidirá com o famoso concurso de piano que leva seu nome e que será realizado este ano na capital polaca.

O manuscrito da Balada nº 4 em Fá menor estava em mãos privadas antes de a Polónia chegar a um acordo para adquiri-lo no ano passado.

"É um tesouro", disse a ministra da Cultura polaca, Hanna Wroblewska, aos jornalistas no Instituto Chopin de Varsóvia, acrescentando que os manuscritos originais do compositor são "muito raros".

A compra foi feita com recursos públicos, mas o Instituto não divulgou o preço deste manuscrito de quatro páginas devido a uma cláusula do contrato.

"O manuscrito está em excelente estado. Foi preservado durante mais de 100 anos em ótimas condições", afirmou Seweryn Kuter, curador do Instituto Chopin.

Nascido em 1810 em Zelazowa Wola, perto da capital polaca, Frédéric Chopin fugiu do seu país pouco antes da revolta de 1830 contra as forças de ocupação do Império Russo.

O compositor viveu em Viena antes de se estabelecer em Paris, onde morreu aos 39 anos.

A sua música continua a ser um símbolo da longa luta da Polónia pela liberdade.

A partitura comprada pelo país será tema de uma exposição em Varsóvia, que começará em junho e vai até o final de outubro, coincidindo com o 19º Concurso Internacional de Piano Frédéric Chopin.

Organizada a cada cinco anos desde 1927, esta competição reúne pianistas do mundo inteiro.