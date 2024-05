Maria Mazzotta, Buba Espinho, Lucibela, Bandua, 47Soul e Pongo atuam este ano no Seixal World Music.

O festival decorre no Parque Urbano José Afonso, em Miratejo, entre 31 de maio e 2 de junho. O evento dedica-se "à promoção da tolerância, do conhecimento e da paz entre os povos, através da música e de outras expressões culturais oriundas das mais diversas geografias", assinala a organização em comunicado.

"Numa verdadeira homenagem à multiculturalidade, o Seixal World Music é um projeto singular na Área Metropolitana de Lisboa que traz ao nosso concelho a música que se faz pelo mundo. De realçar, nesta edição, entre outros nomes sonantes da música africana e europeia, a participação de uma banda palestiniana que relembrará a urgência da paz no Médio Oriente e do fim do genocídio do povo da Palestina", salienta o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, citado em comunicado.

Além da música, destaque para o habitual espaço dedicado às associações de imigrantes do concelho do Seixal, com gastronomia do mundo. Estarão representadas a Associação Cabo-Verdiana do Seixal, Potu Betu – Associação para o Desenvolvimento Social, Solidariedade e Cooperação com São Tomé e Príncipe, AAGA – Associação de Apoio à Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, ANALP – Associação dos Naturais e Amigos de Lobata em Portugal (São Tomé e Príncipe), Kamba – Associação de Angolanos do Concelho do Seixal, Associação Raízes do Bairro de Santa Marta e Associação Juntos Sem Fronteiras.

A iniciativa, com entrada livre, integra as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

Programa:

31 de maio, sexta-feira

16h00 – Abertura dos espaços de restauração

21h00 – Maria Mazzotta | Itália

23h00 – Buba Espinho | Portugal

1 de junho, sábado

16h00 – Abertura dos espaços de restauração

21h00 – Lucibela | Cabo Verde

23h00 – Bandua | Portugal

2 de junho, domingo

16h00 – Abertura dos espaços de restauração

20h00 – 47Soul | Palestina

22h00 – Pongo | Angola