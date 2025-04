"Pôr do Sol", single de estreia de Os Vizinhos, chegou a 21 de março aos serviços de streaming de música e rapidamente conquistou as redes sociais. A canção inspirou uma nova tendência no TikTok e tem sido usada como banda sonora em centenas de vídeos.

"Amor eu já pensei/ Ir ver o pôr do sol/ Se achas Lisboa grande/ O Alentejo ainda é maior", canta a banda no refrão do tema que conta com composição de João Direitinho e João Barbosa.

Esta semana, "Pôr do Sol" conquistou a liderança do top Viral 50 do Spotify e o primeiro lugar no iTunes Portugal. Já no TikTok, o single entrou para o Top 10 Viral.

O grupo de Évora é formado por David Mendonça, Francisco Cartaxo, Tomás Cartaxo e Miguel Brites. "Os quatro jovens de Évora, após uma passagem pelo Grupo Académico Seistetos, decidiram levar a sua música mais além. A banda que nasceu no início de 2025, já faz estrada por todo o país e já lança os seus primeiros originais. Com um ADN alentejano e muita autenticidade, os Vizinhos, são uma referência da cidade de Évora e uma das mais promissoras bandas a nível nacional", pode ler-se no perfil de Os Vizinhos no Spotify.

Veja os vídeos: