Victoria Nicole, a representante portuguesa, era uma das grandes favoritas à vitória, mas não conseguiu conquistar o troféu do festival Eurovisão Júnior, que decorreu este sábado, dia 16 de novembro, em Madrid. Somados os votos do júri e do público, a Georgia (Andria Putkaradze com "To My Mom") foi eleita a grande vencedora da edição de 2024.

Nos votos dos jurados, Portugal conquistou o quarto lugar com 96 pontos. O tema da Geórgia foi o mais pontuado.

Já a canção portuguesa foi a mais votada pelo público. No total (júri e público), a canção de Victoria Nicole conquistou 213 pontos.

O Festival Eurovisão da Canção Júnior 2024 realizou-se arena Caja Mágica, em Madrid. O tema deste ano, "Let's Bloom" celebrava o crescimento e a criatividade dos jovens talentos que participam do certame.

Este ano, 17 países entraram na competição, o maior número desde 2021, destacando-se o regresso do Chipre, após sete anos, e de São Marino, que não competia há nove anos.

O palco contou com um design moderno, com um grande ecrã LED vertical, representando o mundo digital. Itália, com Simone Grande, teve a missão de abrir a cerimónia, que terminou com a atuação de Ramires Sciberras, de Malta.

Victoria Nicole créditos: CORINNE CUMMING / EBU

CANÇÕES:

Itália: Simone Grande - Pigiama Party

Estónia: ANNABELLE - Tänavad

Albânia: Nikol Çabeli - Vallëzoj

Arménia: Leo - Cosmic Friend

Chipre: Maria Pissarides - Crystal Waters

França: Titouan - Comme ci comme ça

Macedónia do Norte: Ana & Aleksej - Marathon

Polónia: Dominik Arim - All Together

Geórgia: Andria Putkaradze - To My Mom

Espanha: Chloe DelaRosa - Como La Lola

Alemanha: Bjarne - Save The Best For Us

Países Baixos: Stay Tuned - Music

São Marino: Idols SM - Come Noi

Ucrânia: Artem Kotenko - HEAR ME NOW

Portugal: Victoria Nicole - Esperança

Irlanda: Enya Cox Dempsey - Le Chéile

Malta: Ramires Sciberras - Stilla Ċkejkna

A jovem nasceu na Venezuela e reside em Ílhavo desde 2018, e é também instrumentista: toca piano há cinco anos e cavaquinho há dois.

"Esperança" teve o apoio na criação dos mentores de "The Voice Kids", Nininho Vaz Maia e Bárbara Tinoco, e é uma canção que reflete as emoções e pensamentos pessoais de Victoria. Sobre a escrita da letra, a jovem artista diz transmitir uma mensagem "bonita para o público", numa música que pretende que se destaque, não só pelos seus aspetos técnicos, mas sobretudo pela sua sinceridade emocional.