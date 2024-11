Victoria Nicole, vencedora da edição de 2024 do "The Voice Kids", representa as cores nacionais no Festival Eurovisão Júnior que decorre este fim de semana em Madrid.

"Esperança" é o tema que Portugal apresenta a concurso – uma composição da jovem de 14 anos, com o apoio dos mentores Nininho Vaz Maia e Bárbara Tinoco.

Na tarde desta sexta-feira, 15 de novembro, a jovem nascida na Venezuela, descendente de portugueses e emigrada no nosso país, cantou e arrasou no ensaio dos júris – que conta 50% para a pontuação final.

Toda a apresentação prima pela simplicidade. Durante os três minutos da canção, o foco está em Victoria, que começa e canta o primeiro minuto a piano e termina em apoteose com fumo e máquina de vento. Vocalmente sólida, a jovem de Ílhavo recebeu rasgados aplausos do público dentro da arena.

O consenso dos jornalistas acreditados é claro: Portugal tem de estar muito orgulhoso da sua prestação.

Veja aqui as imagens do ensaio.

"Esperança" é uma canção que reflete as emoções e pensamentos pessoais de Victoria. Sobre a escrita da letra, a jovem artista diz transmitir uma mensagem "bonita para o público", numa música que pretende que se destaque, não só pelos seus aspetos técnicos, mas sobretudo pela sua sinceridade emocional.

Espanha e Ucrânia também figuram como os grandes favoritos à vitória.

O Festival Eurovisão Júnior 2024 tem hora marcada às 17 horas de 16 de Novembro, na RTP 1. As votações abrem às 20h00 desta sexta-feira, 15 de novembro, e pode votar em Portugal online - aqui.

Veja aqui os ensaios.