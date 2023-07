Post Malone está de volta com novas canções.

O artista editou esta sexta-feira, dia 28 de julho, o quinto álbum de estúdio. "Austin", que já disponível em todos os serviços de streaming de música e nas lojas físicas, conta com os singles “Chemical”, “Mourning” e “Overdrive”, bem como mais 14 novos temas.

Ao longo das 17 canções, Post Malone, entre sorrisos e batidas pop, fala da sua dor e abre o seu coração aos fãs.

"Something Real", uma das novas canções, foi selecionada como o hino da temporada da ESPN para a cobertura de futebol universitário, que começa a 31 de agosto, e será apresentada na programação, promoção e nos jogos de futebol americano universitário da ESPN ao longo da temporada, adianta a Universal Music.

No início deste ano, a canção “Sunflower”, de Post Molone com Swae Lee, conquistou 18 galardões de Platina nos EUA, tornando-se no "single com o maior número de galardões de platina de sempre".

O artista também bateu o recorde de "do maior número de galardões de Platina", graças aos singles "White Iversion", "Congratulations (feat. Quavo)", " I Fall Apart,” “Rockstar (feat. 21 Savage),” “Psycho (feat. Ty Dolla $ign),” “Better Now,” “Sunflower (with Swae Lee)” e “Circles.”

Alinhamento de “Austin”: